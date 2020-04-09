Полиция Киева проверяет сообщение о минировании Александровской больницы, пациентов перевели в другой корпус

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Неизвестный сообщил о минировании Александровской больницы в Киеве, в одном из корпусов которой лечат больных с COVID-19.

Об сообщает этом Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Сегодня в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал о том, что в одном из корпусов больничного учреждения заложена взрывчатка. По указанному адресу немедленно выехали специалисты профильных служб и следственно-оперативная группа районного управления полиции", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что в корпусе, о заминировании которого сообщил неизвестный, расположено кардиологическое отделение.

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Администрация больницы приняла решение о переводе больных на время проверки в другой корпус.

После окончания проверки будет дана правовая квалификация события, отмечают в полиции. Правоохранители устанавливают мужчину, который сообщил о закладке взрывчатки.

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