Приложение "Дій вдома" нужно для понимания ситуации с находящимися в самоизоляции, но принуждать его устанавливать не будут, - глава Минцифры Федоров

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Приложение "Дій вдома" - дополнительный инструмент, нужный для понимания, сколько человек находятся в самоизоляции.

Министр Михаил Федоров в комментарии DW опроверг сообщения о взыскании штрафов за отказ от загрузки приложения "Дій вдома", информирует Цензор.НЕТ.

"Установка приложения рассчитана на самосознание людей. Штрафов за то, что кто-то не загрузит приложение, нет. Это никоим образом не регламентируется", - заявил Федоров.

"Как будет работать МВД и реально будет выглядеть ситуация, мы будем понимать со временем. Я уже говорил не раз, что это делается не для того, чтобы приехать и снять с кого-то деньги", - добавил он.

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Глава минцифры объяснил, что приложение "Дій вдома" является обычным инструментом, чтобы понимать, сколько именно человек находятся в самоизоляции, как они ее придерживаются, в каких регионах находятся, сколько людей проживают с ними и тому подобное.

"Это такая аналитическая информация. В интернете много слухов о тотальном контроле, каких-то штрафах. Это очень популярная тема для обсуждения. Но на самом деле процесс проверки самоизоляции сегодня и так работает. Ничего страшного не происходит. И приложение "Дій вдома" - это лишь дополнительный инструмент для того, чтобы владеть реальной ситуацией", - утверждает Федоров.

Отмечается, что 7 апреля в украинских СМИ со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова была распространена информация, что в Украине запустили мобильное приложение для контроля за соблюдением самоизоляции и обсервации, неиспользование которого будет приравниваться к нарушению режима и приведет к штрафу.

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