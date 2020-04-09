COVID-19: число инфицированных в мире приближается к 1,5 млн человек, умерли - 88,5 тыс., выздоровели - 329,9 тыс.. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 9 апреля во всем мире зарегистрировали 1 484 811 случай заражения коронавирусом. На первом месте по количеству заражений остаются США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Победили болезнь за это время 329 876 человек. Также во всем мире зарегистрировали 88 538 (82 119 за вчера) летальных случаев.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 14 817 человек, только в Нью-Йорке скончались 4 571 человек. Число выздоровевших достигло 23 906, заболевших - 432 132.

В Италии за это время заболели 139 422 человека. В то же время умерли 17 669, вылечились 26 491 человек.

Испания сообщает о 148 220 инфицированных. Среди них 48 021 выздоровели, 14 792 человек умерли.

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Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании, США и Франции.

Так, во Франции умерли 10 887 человек, в Германии - 2 349, в Великобритании – 7 111, в Иране – 3 993, в Нидерландах – 2 255, Бельгии - 2 240, в Турции - 812.

В РФ и число зараженных достигло 8 672 человек, умерли - 63; в Беларуси - 1 066, умерли - 13; в Польше - 5 205, умерли - 159; в Молдове - 1 174, умерли - 27; в Венгрии - 895, умерли - 58; в Румынии - 4 761, умерли - 220; в Словакии - 682, умерли - 2.

Напомним, по состоянию на утро 8 апреля в Украине подтверждены 1668 случаев COVID-19 в Украине, 52 человек умерли, 35 - выздоровели.