175 украинцев лечатся от коронавируса за границей, более 14 тыс. - просят о помощи, - МИД

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коронавирус

За границей 17 граждан Украины выздоровели от коронавирусной инфекции, 5 - умерли, получают лечение - 175.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Украинские граждане лечатся в Италии, (121 человек), Греции (22), Польше (4), Австрии (3), Германии (4) и в других странах.

В рамках системы "Защита" за помощью обратились 14 325 наших граждан.

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Количество умерших от осложнений украинцев не изменилось – 5 человек.

175 украинцев лечатся от коронавируса за границей, более 14 тыс. - просят о помощи, - МИД 01

Коронавирус и карантин
карантин МИД украинцы COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 Василий Филон
Бог поможет !!! Жить за границей хорошо и посты писать поучающие -- в бюджет ноль в страну ноль в армию ноль а как жаренным запахло сразу вспомнили за гражданство твари 175 украинцев лечатся от коронавируса за границей, более 14 тыс. - просят о помощи, - МИД - Цензор.НЕТ 7184
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09.04.2020 08:30
+3 Борис Козлов 6516a265
давай гони еще 14000 взад, а то мало зараженных... кхе-кхе
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09.04.2020 08:51
+2 Вольф Ларсен
Значит доходы у них есть?
Вот и пришло время потратить их ради своего здоровья, как это делают жители Украины.
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09.04.2020 08:37
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