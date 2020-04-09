5,6 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Кроме того, 8 апреля на въезд в Украину оформлены 5,6 тыс. наших соотечественников.
Вчера Украину покинуло более 3,6 тыс. человек, из них более 1,3 тыс. иностранцев.
Пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 6,8 тыс. человек, которые направлялись в Украину.
По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки. За прошедшие сутки в пунктах пропуска выявлено 5 нарушителей правил карантина. О выявленных правонарушениях сообщенили сотрудникам полиции.