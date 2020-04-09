На утро 9 апреля зафиксировано 224 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 1892, умерли 57 человек, 45 - выздоровели, - Минздрав

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На утро 9 апреля зафиксировано 224 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 1892, умерли 57 человек, 45 - выздоровели, - Минздрав

В Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 102 случая;
Волынская область - 38 случаев;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 31 случай;
Закарпатская область - 51 случай;
Запорожская область - 47 случаев;
Ивано-Франковская область - 218 случаев;
Кировоградская область - 78 случаев;
г. Киев - 300 случаев;
Киевская область - 130 случаев;
Львовская область - 61 случай;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 43 случая;
Полтавская область - 19 случаев;
Ривненская область - 64 случая;
Сумская область - 56 случаев;
Тернопольская область - 169 случаев;
Харьковская область - 5 случаев;
Херсонская область - 18 случаев;
Хмельницкая область - 16 случаев;
Черновицкая область - 302 случая;
Черкасская область - 80 случаев;
Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 апреля 2020 в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщения о подозрении на COVID-19.

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На утро 9 апреля зафиксировано 224 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 1892, умерли 57 человек, 45 - выздоровели, - Минздрав 01
На утро 9 апреля зафиксировано 224 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 1892, умерли 57 человек, 45 - выздоровели, - Минздрав 02

На утро 9 апреля зафиксировано 224 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 1892, умерли 57 человек, 45 - выздоровели, - Минздрав 03

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав COVID-19 коронавирус
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+8 des_104
На утро 9 апреля зафиксировано 224 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 1892, умерли 57 человек, 45 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 848
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09.04.2020 09:33
+7 Pavlo Dudra
пишіть см-ски з обуреннями в Китай.
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09.04.2020 09:46
+5 Олександр Миронов 1aeaf149
На изучение феномена была отправлена третья исследовательская экспедиция, первые две пропали без вести
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09.04.2020 09:41
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