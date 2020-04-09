"Каким бы тернистым ни был путь, истина будет установлена", - заявление Бельгии, Эстонии, Франции, Германии и Польши по делу МН17

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"Каким бы тернистым ни был путь, истина будет установлена", - заявление Бельгии, Эстонии, Франции, Германии и Польши по делу МН17

Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша сделали совместное заявление по итогам обсуждения в Совете безопасности ООН уничтожения боевиками самолета рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Об этом сообщило 8 апреля в Фейсбуке Представительство Украины в ООН, передает Цензор.НЕТ.

"В то время как уголовное расследование JIT (Совместной следственной группы) продолжается, мы призываем все государства, в частности Российскую Федерацию, выполнить свои обязательства по Резолюции 2166 ООН и полностью сотрудничать с международным расследованием", – говорится в заявлении.

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В документе указывается, что как государство-участник Совместной следственной группы Украина призывает Россию выполнить соответствующую резолюцию Совета безопасности ООН и "в полной мере сотрудничать с продолжающимся уголовным расследованием".

Пять стран указали, что приветствуют начало процесса по делу MH17 нидерландским судом и выражают "полную уверенность в его независимости, беспристрастности и профессионализме".

"Каким бы тернистым ни был путь, истина трагедии будет установлена, а исполнитель и заказчики будут привлечены к ответственности", – говорится в сообщении Представительства Украины при ООН.

Каким бы тернистым ни был путь, истина будет установлена, - заявление Бельгии, Эстонии, Франции, Германии и Польши по делу МН17 01
Каким бы тернистым ни был путь, истина будет установлена, - заявление Бельгии, Эстонии, Франции, Германии и Польши по делу МН17 02

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

Российские террористы сбили Боинг
Бельгия Германия ООН Польша Франция Эстония Боинг-777 Malaysia Airlines
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Топ комментарии
+8 Andy Jumeirach
эта "истина" сидит в кремле и смотрит на вас бздунов своими кроваво-крысиными глазками..
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09.04.2020 09:44
+4 Дмитрий Ч
Ну в конце сериала всегда идет неожиданный поворот. Типа окажется, что мать испанского диспетчера Карлоса это кухарка Путина, которая и есть истинный виновник - она отдала приказ пальнуть по Боингу с телефона Путина когда его не было дома, а Путин - не Путин а двойник и брат диспетчера Карлоса "Яким би тернистим не був шлях, істина буде встановлена", - заява Бельгії, Естонії, Франції, Німеччини та Польщі у справі МН17 - Цензор.НЕТ 8206
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09.04.2020 09:59
+3 Мария Орловская 74b98627
Санта Барбара...
Путин душегуб,истина давно всем известна.
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09.04.2020 09:46
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