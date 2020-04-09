Карантин в Украине могут ослабить 24 апреля, - замглавы ОП Тимошенко

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Карантин в Украине могут ослабить 24 апреля, - замглавы ОП Тимошенко

В Офисе Президента беспокоятся из-за проведения Пасхальных богослужений, потому что это массовое скопление людей возле церквей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" рассказал замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в ОП сейчас "смотрят на ближайшие две недели".

"Есть Пасха, мы понимаем, что это большой праздник для всех. Но мы призываем всех быть дома. Если мы просидим еще 2 недели на карантине, возможно до 24 апреля мы уже выйдем на какое-то послабление этой истории", - подчеркнул Тимошенко.

"Но Пасха и массовое скопление людей возле церквей - мы очень боимся этого", - добавил он.

Напомним, ранее Епифаний и Зеленский обсудили празднование Пасхи во время карантина.

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Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+8 Олександр Дніпро
Если просидим на карантине еще 2 недели, то, возможно, до 24 апреля ограничения ослабят, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3943
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09.04.2020 09:45
+7 Вася Шевченко f77d76ba
Якщо просидимо на карантині ще 2 тижні, то, можливо, до 24 квітня обмеження послаблять, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 513

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09.04.2020 09:52
+6 Nikolai Chizhevsky
во шли во вкус "слуги "если захотим ослабим гайки а так можем прикурутить еще сильней
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09.04.2020 09:46
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