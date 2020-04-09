Карантин в Украине могут ослабить 24 апреля, - замглавы ОП Тимошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" рассказал замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, в ОП сейчас "смотрят на ближайшие две недели".
"Есть Пасха, мы понимаем, что это большой праздник для всех. Но мы призываем всех быть дома. Если мы просидим еще 2 недели на карантине, возможно до 24 апреля мы уже выйдем на какое-то послабление этой истории", - подчеркнул Тимошенко.
"Но Пасха и массовое скопление людей возле церквей - мы очень боимся этого", - добавил он.
Напомним, ранее Епифаний и Зеленский обсудили празднование Пасхи во время карантина.
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