Карантин в Украине могут ослабить 24 апреля, - замглавы ОП Тимошенко

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В Офисе Президента беспокоятся из-за проведения Пасхальных богослужений, потому что это массовое скопление людей возле церквей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" рассказал замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в ОП сейчас "смотрят на ближайшие две недели".

"Есть Пасха, мы понимаем, что это большой праздник для всех. Но мы призываем всех быть дома. Если мы просидим еще 2 недели на карантине, возможно до 24 апреля мы уже выйдем на какое-то послабление этой истории", - подчеркнул Тимошенко.

"Но Пасха и массовое скопление людей возле церквей - мы очень боимся этого", - добавил он.

Напомним, ранее Епифаний и Зеленский обсудили празднование Пасхи во время карантина.

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