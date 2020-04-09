Новых случаев COVID-19 среди военнослужащих ВСУ за сутки не зафиксировано, - командование Медсил

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
На изоляции (в том числе самоизоляции) - 131 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 28 человек.
Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.