Новых случаев COVID-19 среди военнослужащих ВСУ за сутки не зафиксировано, - командование Медсил

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По состоянию 07:00 9 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

На изоляции (в том числе самоизоляции) - 131 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 28 человек.

Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.

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