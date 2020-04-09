Массовое тестирование граждан на COVID-19 не является целесообразным, технически его почти невозможно провести, - ЦОЗ. ВИДЕО

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Провести тестирование на COVID-19 для жителей всей Украины практически невозможно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

По его словам, ни одна страна мира не обеспечивает массовое тестирование всех граждан.

"Ни одна страна в мире не обеспечивает массовое скрининговое тестирование всех граждан государства, поэтому такая опция на данный момент не рассматривается и вряд ли будет применена. Прежде всего, потому, что это не является целесообразным", - подчеркнул он.

Кроме того, Кузин отметил, что технически, это почти невозможно сделать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если не вводить ограничений, коронавирусом могут заболеть от 7 до 22 млн украинцев, - и.о. директора ЦОЗ Кузин

Коронавирус и карантин
карантин тестирование ЦОЗ Игорь Кузин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+29 Лео Кот
Тестов не достаточно для всех....
Поэтому только для Слуг Народа, правительства, Блазня и других топ.начальников... - им можно и в качестве профилактики..., делать через день...
Мудрый и простой нарид идет весело нах... Массовое тестирование граждан на COVID-19 не является целесообразным, технически его почти невозможно провести, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 4287
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09.04.2020 10:13
+11 John Silver 8af1f39e
Прям Украинский Рагозин.В Германии, Южной Кореи делают, а у нас технически невозможно.
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09.04.2020 10:15
+10 Егор Дрезденко
Тебе опохмелиться надо
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09.04.2020 10:13
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