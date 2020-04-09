Бесснежная зима и дефицит осадков весной - одна из причин массовых пожаров по стране, - Кульбида

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пожар

Недостаток снежного покрова в зимний период и дефицит осадков в марте-апреле стали одной из причин большого количества пожаров по всей Украине.

Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Осложнение погодных условий началось еще в зимний период при отсутствии снегового покрова и малого количества осадков. Ситуация еще больше усложнилась на протяжении марта и апреля, потому что дефицит осадков составляет 50% и более. Как следствие мы имеем, что подстилающая поверхность пересушена, эффективных дождей давно не было и это как раз является одной из причин возникновения такого большого количества пожаров", - сказал Кульбида в среду на брифинге в ГСЧС Украины.

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Топ комментарии
+11 Nikolay Bilyi
Дефицит мозга у подавляющего большинства населения - вот основная причина!
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09.04.2020 10:23
+3 Лика Гордиенко
причина пожаров - наличие дебилов среди населения и во власти
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09.04.2020 10:32
+3 Al Be
Кульбида выдумывает какие-то теории... отсутствие влаги...бесснежная зима... а у меня есть точный ответ: соседка баба-зина, сука, и сосед дед-степан... они как сговорились. Это шо, пиромания - верный спутник климакса и импотенции??? Или пожизненный дефицит серого вещества? Говоришь Степану, мол, шо ш ты мудило делаешь? А он в ответ: "Та я ж той, я ж з гробльоми, я ж той, дивлюся, шоп той, бо воно ото ток кроще ото о"... из года в год, как колорадский жук на баклажаны, так и дед-степан весной на сухую траву.
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09.04.2020 10:40
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