В Украине с коронавирусом госпитализированы 848 человек, из них 40 детей. 38 человек находятся на аппаратах ИВЛ, - ЦОЗ

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В Украине с коронавирусом госпитализировано 848 человек, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 38 больных COVID-19.

Об этом на брифинге заявил и.о. генерального директора ЦОЗ Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Всего госпитализированы 848 человек, из них 40 детей. На аппаратах искусственной вентиляции сейчас находится 38 больных, на амбулаторном лечении находится 941 человек. Умерли в результате осложнения от COVID-19 57 человек, из них 31 женщина и 26 мужчин", - сказал Кузин.

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Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировано 224 новых случаев COVID-19, всего - 1892, умерли 57 человек, 45 - выздоровели.