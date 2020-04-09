В Украине с коронавирусом госпитализированы 848 человек, из них 40 детей. 38 человек находятся на аппаратах ИВЛ, - ЦОЗ

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коронавирус

В Украине с коронавирусом госпитализировано 848 человек, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 38 больных COVID-19.

Об этом на брифинге заявил и.о. генерального директора ЦОЗ Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Всего госпитализированы 848 человек, из них 40 детей. На аппаратах искусственной вентиляции сейчас находится 38 больных, на амбулаторном лечении находится 941 человек. Умерли в результате осложнения от COVID-19 57 человек, из них 31 женщина и 26 мужчин", - сказал Кузин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовое тестирование граждан на COVID-19 не является целесообразным, технически его почти невозможно провести, - ЦОЗ

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировано 224 новых случаев COVID-19, всего - 1892, умерли 57 человек, 45 - выздоровели.

Коронавирус и карантин
карантин ЦОЗ Игорь Кузин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Борис Козлов 6516a265
Молитва добрая и причастие - выпить крови и съесть кусок "плоти" = никакой вирус не страшен.
А если и страшен = "маловерили" и "проверкаверы"
завидую попам - в любой ситуации они как змеи - выкрутятся, даже юбку не подмочив.
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09.04.2020 10:33
+1 Viktor Turchanikov
Па-а-а-а-а-а-а-ачему без маски?
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09.04.2020 10:37
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