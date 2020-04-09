Коронавирус не выбирает, кому суждено заразиться, а кому нет. COVID-19 обнаружен у наместника Ионинского монастыря в Киеве, - Антон Геращенко

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Коронавирус не выбирает, кому суждено заразиться, а кому нет. COVID-19 обнаружен у наместника Ионинского монастыря в Киеве, - Антон Геращенко

Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря, расположенного в ботаническом саду Киева, епископ УПЦ МП Иона заразился коронавирусом и находится под наблюдением врачей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Коронавирус не выбирает, кому суждено заразиться, а кому нет. И неважно, боишься ты заразиться опасной инфекцией или нет. На все воля Господа нашего", - написал он.

Замглавы МВД подчеркнул, что "часто жертвой вируса становятся и те, кто не верили в его существование или не считали нужным в должной степени придерживаться карантина".

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Геращенко также опубликовал скриншот поста Ионы Черепанова, который наместник опубликовал на своей странице в Facebook.

Черепанов написал: "Друзья, вот и меня коснулось мировое поветрие. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38 и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный.

Сейчас самочувствие в норме, утром было 36,7. Нахожусь в полной изоляции. Службы в монастыре проходят своим чередом, но без прихожан, так как ботсад закрыт на карантин. Где заразился – не знаю. При таком количестве контактов, как у меня, это немудрено...Нахожусь под контролем врачей, монастырские дела не оставляю, но занимаюсь ими в удаленном режиме - по телефону, смс и пр".

В свою очередь, замглавы МВД пожелал скорейшего выздоровления братии Ионинского монастыря и его настоятелю.

Коронавирус не выбирает, кому суждено заразиться, а кому нет. COVID-19 обнаружен у наместника Ионинского монастыря в Киеве, - Антон Геращенко 01
Коронавирус не выбирает, кому суждено заразиться, а кому нет. COVID-19 обнаружен у наместника Ионинского монастыря в Киеве, - Антон Геращенко 02
Коронавирус не выбирает, кому суждено заразиться, а кому нет. COVID-19 обнаружен у наместника Ионинского монастыря в Киеве, - Антон Геращенко 03

Коронавирус не выбирает, кому суждено заразиться, а кому нет. COVID-19 обнаружен у наместника Ионинского монастыря в Киеве, - Антон Геращенко 04

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+6 цыцкин
Тільки від того що я бачу цього дебіла вже нудить..великий експерт і аваківський говномет
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09.04.2020 10:51
+3 As As ed2896ce
Часто жертвой COVID-19 становятся те

Кто верить СМИ, и не умеет разделить колл. умерших на колл. инфицырованных. А потом думать. Геращенков надо гнать "чистой" метлой и поскорее!
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09.04.2020 10:55
+2 Igor L
Священник а тим більше монах не може припинити свою діяльність, бо в цьому суть його існування! Священник, а тим більше монах не належить собі, він належить Богу! Монах це людина яке вже померла для світу в момент переходу в монашество і тому смерть тілесна для монаха нічого не змінює в духовному плані. Геращенко це нікчемна істота, він не розуміє що захворіють всі але Бог дозволить перехворіти без ускладнень так само як звичайною простудою!
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09.04.2020 10:54
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