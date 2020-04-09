Стоимость рейса за медсредствами в Китай составляет до $180 тыс., - замглавы ОП Тимошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в интервью "Украинской правде".
"Сейчас в среднем получается, что рейс в Китай стоит где-то 150-180 тысяч долларов. Ил выходил дороже", - сказал Тимошенко.
Он уточнил, что первый украинский самолет, который полетел в Китай за медикаментами, был военный грузовой Ил-76 и тогда оплачивали только заправки и парковки, то есть хендлинговые услуги: "Это все обычно продают за 250-300 тысяч (долл. - Ред.)".
По словам Тимошенко, после первого такого полета, рейсы осуществляют коммерческие авиакомпании, так как заправка Ил стоит слишком дорого.
"Далее два Scat осуществили полеты - это казахи дали нам свой большой самолет 767. И сейчас мы перешли на SkyUp", - сказал Тимошенко.
Он добавил, что представители SkyUp сами предложили свою помощь и еще такие рейсы планируется выполнять авиакомпанией МАУ.
"SkyUp сам к нам пришел и говорит: смотрите, у нас нет никаких полетов, но у нас самолеты стоят. Давайте мы сейчас разберем самолеты, снимем сиденья и будем выполнять карго-рейсы. Дали цену гораздо дешевле, чем это все стоит, и мы летаем сейчас SkyUp, а также договариваемся с МАУ", - сказал Тимошенко.
Финны не единственные, кому пришлось столкнуться с проблемами при заказе товара в Китае. По информации Le Parisien, Испания, Нидерланды, Турция и Австралия были вынуждены вернуть продавцам купленные у них маски.
Правительство Финляндии заказало в Китае два миллиона хирургических масок для медперсонала больниц. Два дня назад министр здравоохранения Аннели Маттила Пиркко опубликовала в своем "твиттере" фотографию разгрузки самолета. Она отметила, что маски будут переданы в больницы после того, как их проверят специалисты на соответствие стандартам.
Le Parisien пишет, что специалисты финского минздрава, распаковав груз, обнаружили, что присланные маски не годятся для использования в больницах, так как они не защищают от коронавируса.
Пресс-секретарь минздрава сообщила журналистам, что ее коллеги немного разочарованы. Тем не менее китайские маски можно использовать, например, при уходе за больными или при посещении больных родственников.
По информации Le Parisien, это не первый случай, когда из Китая в Европу присылают не тот груз. По данным издания, Испания, Нидерланды, Турция и Австралия были вынуждены вернуть китайским производителям их товар.
21 ч.
Присаживайтесь по удобней, возьмите мороженко и кофе.
Я расскажу Вам историю!
Пару дней назад, со всех областей ко мне долетел слух, что всем рассылают письма от Международной Торговой Палаты с просьбою сотрудничать с некой компанией Укринвестгруп (ЕДРПОУ 41945924). Фото 1 и Фото 2
Все бы ни чего. Но делалось это как-то уж очень навязчиво.
Я бы не обратил внимание потому что карантин, я отдыхаю, мечтаю и играю на варгане. В общем релакс.
Но, тут мне написали мои знакомые из Китая. Мол Максим Дзю наш брат, что это за компания Укринвестгруп, кто они такие?
Мне стало интересно, как юристу и как журналисту.
Спасибо Sergi Milman за доступ в YouContol.
Я заварил чайку и вот что нашел в свободном доступе.
Фото 3 - Компании 2 года, уставной 5000 грн, с 2019 работа с тендерами
Фото 4 - два уголовных дела
Фото 5 - Директор - Ермак Марина Анатольевна (знакомая фамилия) но может однофамильцы.
Фото 6 - Они связанны с БФ Слуга Народа 2019
Я не хочу кого-то обвинить или уличить в навязывании сотрудничества и даже подумать что это мутняк.
Но дело в том, что в Китае с недавнего времени очень строгие меры по продажи товаров и их продают только по требованию и письма МИДа Государства, которые заинтересовано купить.
Тут же, компания не пойми, кто не пойми что, без какой-то бизнес истории международного уровня, оборотных средств, личного САЙТА и многих других атрибутов, топ поставщика.
И это на минутку, компания, которая хочет быть лицом нашей страны между Китаем и Украиной при покупке мед оборудования и много другого за Бюджетные деньги.
Понимаете уровень ответственности.
И проблема, что если что-то случится, то все что смогут потребовать Китайцы или Украинский бюджет это 5000 грн уставного капитала.
А мы можем опять оказаться для всего мира простыми жадными дол......ами.
Р.С. Вот что я нашёл по этой теме.
https://www.slidstvo.info/…/oblastyam-nadhodyat-porady-kup…/