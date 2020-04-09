Стоимость рейса за медсредствами в Китай составляет до $180 тыс., - замглавы ОП Тимошенко

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Рейс в Китай для доставки в Украину медицинских средств против распространения коронавируса стоит 150-180 тысяч долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в интервью "Украинской правде".

"Сейчас в среднем получается, что рейс в Китай стоит где-то 150-180 тысяч долларов. Ил выходил дороже", - сказал Тимошенко.

Он уточнил, что первый украинский самолет, который полетел в Китай за медикаментами, был военный грузовой Ил-76 и тогда оплачивали только заправки и парковки, то есть хендлинговые услуги: "Это все обычно продают за 250-300 тысяч (долл. - Ред.)".

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По словам Тимошенко, после первого такого полета, рейсы осуществляют коммерческие авиакомпании, так как заправка Ил стоит слишком дорого.

"Далее два Scat осуществили полеты - это казахи дали нам свой большой самолет 767. И сейчас мы перешли на SkyUp", - сказал Тимошенко.

Он добавил, что представители SkyUp сами предложили свою помощь и еще такие рейсы планируется выполнять авиакомпанией МАУ.

"SkyUp сам к нам пришел и говорит: смотрите, у нас нет никаких полетов, но у нас самолеты стоят. Давайте мы сейчас разберем самолеты, снимем сиденья и будем выполнять карго-рейсы. Дали цену гораздо дешевле, чем это все стоит, и мы летаем сейчас SkyUp, а также договариваемся с МАУ", - сказал Тимошенко.

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