39 лабораторий проводят тесты на COVID-19 в Украине, из них - две частные, - ЦОЗ

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Лабораторные исследования на обнаружение COVID-19 проводят 37 государственных и 2 приватных лаборатории в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

"Сейчас лабораторные исследования уже проводятся в 37 государственных лабораториях, плюс также были добавлены две частные лаборатории, которые также могут проводить исследования на COVID-19. Частные лаборатории обеспечивают ежедневные отчетности как по подтвержденным случаям, так и по тем результатам, которые они получают в течение своей работы", - рассказал он.

Кузин добавил, что информацию от частных лабораторий направляют в областные лабораторные центров Минздрава для того, чтобы обеспечить полноценное эпидемическое расследование.

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