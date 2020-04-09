Пожар в Чернобыльской зоне: перекрыты два контрольно-пропускных пункта, эвакуированы жители поселка Полесское, - полиция

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Пожар в Чернобыльской зоне: перекрыты два контрольно-пропускных пункта, эвакуированы жители поселка Полесское, - полиция

В Чернобыльской зоне перекрыты контрольно-пропускные пункты "Полесское" и "Овруч" и эвакуировали граждан, проживающих в поселке Полесское.

Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела полиции зоны ЧАЭС Ян Обжелянский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что на территории пгт Полесское ограничен проезд.

"Полицией приняты меры по эвакуации граждан, проживающих в пгт Полесское, в настоящее время их эвакуировали. На территорию ограничен проезд, перекрыты контрольно-пропускные пункты: "Полесское" и "Овруч", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чернобыльской зоне вспыхнул еще один пожар, - ГСЧС

Как сообщалось ранее, правоохранители установили предполагаемого поджигателя, который вызвал пожар в Чернобыльском лесу. Возможным виновником оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области. Полиция решала вопрос об объявлении подозрения.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, однако позже распространился на территории почти 100 га. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям тушили несколько очагов пожара.

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