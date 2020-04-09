Запуск фотовидеофиксации нарушений ПДД могут перенести из-за карантина, - МВД

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Запуск автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД по Украине запланирован на 1 мая, хотя его отсрочка из-за карантина вполне возможна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"МВД Украины напоминает, что карантин - карантином, вирус - вирусом, а автофотовидеофиксацию нарушений ПДД и рассылку сообщений об этом пока никто не отменял. Они должны заработать с 1 мая. Хотя возможна и отсрочка в связи с карантином", - говорится в сообщении.

"Меньше личных контактов полицейских с водителями - больше эпидемиологической безопасности", - добавил Шевченко.

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