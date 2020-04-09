ОГП активизирует сотрудничество с Минюстом по делам ЕСПЧ о нарушениях Россией международного гуманитарного права во время войны на Донбассе

421

Замгенпрокурора Гюндуз Мамедов и замминистра юстиции Иван Лищина подписали Меморандум о сотрудничестве между органами.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По словам Гюндуза Мамедова, это новый этап сотрудничества на более высоком уровне для координации работы по привлечению Российской Федерации к международно-правовой ответственности за нарушение прав человека и норм международного гуманитарного права в результате вооруженной агрессии. Основной акцент в активизации совместной работы будет сделан на формировании доказательной базы и предоставлении информационно-правовой поддержки в ходе представительства интересов Украины в международных судебных органах, в частности ЕСПЧ.

Также смотрите: Пожилая женщина получила ранение в результате вражеского обстрела окрестностей Марьинки, - пресс-центр ОС. ФОТО

"Офис Генерального прокурора ведет активную работу на направлении уголовного преследования представителей государства-агрессора за нарушение норм международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Уже полгода в Офисе работает Департамент по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, который координирует работу правоохранительных органов по расследованию такой категории преступлений, сотрудничает с Международным уголовным судом и предоставляет факты контроля РФ как над территорией, так и над действующими там незаконными вооруженными формированиями и оккупационными администрациями. Только за время работы Департамента направлены два масштабных информационных сообщения о преступлениях РФ", - отметил Гюндуз Мамедов.

Иван Лищина, в свою очередь, отметил ключевую роль Офиса Генерального прокурора в процессе привлечения к ответственности РФ в Европейском суде по правам человека: "В течение нескольких лет органы прокуратуры оставались нашим надежным партнером, и мы ожидаем, что введенные инициативы позволят этому сотрудничеству перейти на качественно новый уровень".

Напомним, что в производстве Европейского суда находится 5 межгосударственных дел Украины против России. В течение 6 лет вооруженной агрессии органы прокуратуры передали Уполномоченному по делам ЕСПЧ 17 томов материалов. Эти документы легли в основу доказательной базы, используемой Украиной во время поддержания в Европейском суде по правам человека заявлений против РФ. В этом году Департамент направил информацию по выявлению российского вооружения на территории Луганской области, пыток и убийств гражданского населения в Донецкой области.