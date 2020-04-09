В России зафиксировано 1459 новых случаев COVID-19. Количество инфицированных преодолело отметку в 10 тысяч

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В России за сутки зафиксированы 1459 новых случаев коронавирусной инфекции в 50 регионах, общее число зарегистрированных заболевших COVID-19 преодолело отметку в 10 тысяч.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Из них, в частности, на Москву пришлись 857 новых случаев, на Московскую область - 199, на Санкт-Петербург - 44, Брянскую область - 40, Коми - 31. Во Владимирской области коронавирус нашли у 24 человек, в Краснодарском крае - у 20, в Ленинградской области - у 18, в Астраханской - у 16.

В Ивановской области и Дагестане зафиксированы по 13 новых пациентов, в Тульской области - 12, в Курской и Архангельской областях - по 10, в Татарстане и Пермском крае - по 9, в Вологодской, Кировской областях и Калмыкии - по 8.

"На сегодняшний день в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 131 случай (+ 16,8%) коронавирусной инфекции в 81 регионе", - отмечается в сообщении.

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