Мы победим коронавирус в ближайшее время. Впереди у нас мощный год, - Трамп

3813

Президент США Дональд Трамп считает, что страну ожидает "потрясающий год" и что США победят коронавирус "в ближайшее время".

Об этом он сказал 8 апреля во время неофициальной телефонной конференции с религиозными лидерами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".



"У нас впереди потрясающий год. Мы победим эту заразу. Мы победим этот вирус и победим его в ближайшее время. Мы вернем нашу страну", - сказал Трамп.



Беседа Трампа с религиозными лидерами состоялась накануне Пасхи и Песаха.



"Впереди у нас очень-очень мощный год, потому что вы знаете, что нас ждет. Нам нужно это сделать. Верующим нужно это сделать. Мы должны одержать победу", - обратился он к участникам звонка.

В конференц-звонке также участвовал вице-президент Майк Пенс, который поблагодарил религиозных лидеров за их усилия по поощрению социального дистанцирования, даже если это означает, что прихожане не могут собираться в религиозных зданиях.

"Президент говорит, что мы победим коронавирус и вернемся как никогда сильными. Именно вера американского народа заложила основу для этого великого возвращения", - сказал Пенс.

Читайте также: РФ продолжает продавать в США медоборудование, но из-за негативной реакции населения не освещает это в прессе, - СМИ

По состоянию на 9 апреля в США подтверждено инфицирование коронавирусом более 432 тыс. человек. От инфекции скончалось 14 817 больных, из них 1922 – за последние сутки, это рекордное число с начала вспышки эпидемии.