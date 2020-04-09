Развел костер, чтобы приготовить еду: полиция установила виновника пожара на складе лакокрасочных материалов в Киеве

4842

Полиция предварительно установила личность причастного к пожару на складе в Дарницком районе Киева. Им оказался 53-летний арендатор склада, сообщает пресс-служба полиции столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию.

"Полицейские предварительно установили, что пожар возник в результате костра, который развел 53-летний арендатор склада, чтобы приготовить пищу. В дальнейшем огонь быстро перекинулся на складские помещения, но потушить пламя своими силами мужчина не смог", - указывается в сообщении.

По факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает штраф от 50 до 120 необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Правоохранители продолжают расследование обстоятельств произошедшего.

Читайте также: Пожар на складе лакокрасочных материалов в Киеве ликвидирован, - ГСЧС

Ранее сообщалось, что в 14:50 в Дарницком районе Киева по ул. Бориспольская, 9 возникло возгорание дров с распространением на одноэтажное складское здание по хранению лакокрасочных материалов на площади 500 кв.м. По состоянию на 15:35 пожар распространился на площадь 2 тыс.кв.м. В 17:19 возгорание удалось локализировать.

Спикер ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага сообщила, что тушение пожара проходило с осложнениями, поскольку ни один пожарный гидрант, находящийся на территории объекта, не работал, поэтому тушение приходилось выполнять с помощью подвоза воды.