12 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано на Киевщине. Всего 133 заболевших, в том числе 10 детей, - ОГА

1249

По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 9 апреля 2020 подтверждено 12 новых случаев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

Всего официально подтвеждены 133 случая COVID-19.

Из них на стационарном лечении - 42 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 91 человек.

Из них 10 детей: 3 - пгт Козин; 1 - Обухов; 1 - с. Лесники; 1 - с. Гатное; 1 - с. С. Борщаговка; 1 - г. Борисполь, 1 - г. Ирпень; 1- Полесский район.

Выздоровели - 6 :человек (женщина, 21 год, г. Бровари, мужчина 51 год, г. Белая Церковь, женщина 34 года, с. Дмитровка, женщина 60 лет, г.. Обухов, мужчина 41 год, Ставищенский район, мужчина 41 год, пгт. Козин).

Умерло 5 человек (новых случаев за сутки нет).

Подозрение на заражение имеют 533 человека. Больше всего в Киево-Святошинском (137) и в Обуховском (76) районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три участка продолжают тлеть в зоне ЧАЭС: радиационная обстановка по Киеву и области стабильная