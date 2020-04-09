За сутки в Беларуси зафиксировано 420 новых случаев заболевания COVID-19 - это рекорд с начала вспышки коронавируса в стране

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Хартыя'97 со ссылкой на Минздрав Беларуси.
"На стационарном лечении находятся 1331 человек. После лечения выздоровели 139 человек. 16 человек с коронавирусом скончались", - говорится в сводке Минздрава.
Накануне сообщалось о 1066 выявленных случаях заражения коронавирусом. Таким образом прирост за день составил 420 человек - это рекорд с начала вспышки.
На официальном портале о ситуации с коронавирусом в Беларуси указано, в каких регионах больше всего случаев заражения.
В Минске 699 человек с коронавирусом госпитализирован, 102 выздоровели, 6 умерли.
В Витебской области 364 человека с коронавирусом госпитализированы, 35 выздоровели, 7 умерли.
В Минской области 153 человека с коронавирусом госпитализированы, 1 выздоровел, 3 умерли.
В Гомельской области 35 человек с коронавирусом госпитализированы, 1 выздоровел.
В Могилевской области 35 человек с коронавирусом госпитализированы (местные власти сообщают о 41 зараженном)
В Гродненской области 28 человек с коронавирусом госпитализированы.
В Брестской области 17 человек с коронавирусом госпитализированы.
Специалисты считают, что эти цифры серьезно занижены.
Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.
Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем сообщает Минздрав Беларуси.
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