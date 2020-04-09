Правки к "антиКоломойскому" законопроекту до сих пор сводят в таблицу, компьютеры Рады не рассчитаны на такие объемы, - нардеп "Голоса" Железняк

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Сравнительная таблица поправок в "антиКоломойский" банковский законопроект 2571-д до сих пор сводится.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы налогового комитета ВР Ярослав Железняк ("Голос"), передает Цензор.НЕТ.

"Секретариат Комитета активно работает над сведением рекордной таблице. Мне кажется, им уже во сне приходят правки. Пока сводная таблица готова на 67% (11000 из 16335 правок внесены), поэтому пятница выглядит как наиболее вероятный день, когда будет окончательная таблица. Из препятствий: компьютеры Рады банально не рассчитаны на обработку ТАКОГО объемного документа; после сведения поправок, их надо еще технически рассортировать, а на 16 тысячах поправок это еще тот вызов", - рассказал он.

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Как сообщалось, в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности" подали 16 381 поправку.

Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.