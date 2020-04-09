"У нас разный алгоритм подсчета и подачи информации", - Кличко пояснил, почему отличаются данные города и Минздрава о количестве больных COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в ходе ежедневного брифинга.
"У нас разный алгоритм подсчета и подачи информации. Мы получаем данные от Государственного учреждения "Городской лабораторный центр Минздрава Украины". Оперативно, поздно вечером. - Сразу после завершения лабораторных исследований образцов, поступивших в учреждение. И после обработки данных. А Минздрав получает эту информацию утром следующего дня. И, скорее всего, учитывает ее уже в статистику следующий день", - сказал Кличко.
По его словам, информацию, которую предоставляет столичная власть, она получает от специалистов, которые исследуют образцы. И эта информация - детализированная, с указанием сколько заболело женщин, сколько детей, сколько мужчин.
"Мы делаем все, чтобы ежедневно предоставлять киевлянам оперативную и достоверную информацию", - подчеркнул Виталий Кличко.
Польща-5 000 хворих, виконано 92 215 тестів.
Чехія- 5 033 хворих, 98 681 тест.
Румунія- 4 417 хворих, 43 578 тестів.
Україна- 1 668 хворих, проведено 7 205 тестів.
Дані з worldometers.
Менше тестів- менше хворих.
Як там каже бубочка?