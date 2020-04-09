В период ограничительных мер горячую воду в Киеве отключать не будут, - Кличко

581 14
кличко

В период действия ограничительных мероприятий в столице не будут отключать горячую воду потребителям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"Каждый год сразу после завершения отопительного сезона столичные службы и предприятия начинают готовиться к следующему сезону. Проведение гидравлических испытаний - это не прихоть городских властей, а технологическая необходимость и требование действующего законодательства. - Которое определяет порядок и сроки проведения испытаний, - сказал Кличко. - Но, по моему поручению, в период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет проводиться только на объектах, где не надо отключать горячую воду потребителям", - подчеркнул мэр Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С завтрашнего дня в Киеве начнут планово отключать горячую воду, - КГГА

Он также отметил, что городские власти хотят изменить формат гидравлических испытаний.

"Мы подготовили обращение к правительству - внести изменения в профильное законодательство. И уменьшить сроки, когда в домах нет горячей воды во время проведения тестирований трубопроводов", - отметил Кличко.

Коронавирус и карантин
горячая вода карантин Киев Кличко COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2 Александр Юр
Ну, зачем так нагло врать? Сегодня, 8:00 утра. Лесной массив. Горячей воды нет. Сразу и не понял. Я-то привык к контрастному душу, а родные, дети?
показать весь комментарий
09.04.2020 12:46
Смотреть комментарии