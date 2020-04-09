89% украинцев, выходя из дома, надевают маску или респиратор, 50% пользуются дезинфектором, - опрос института будущего. ИНФОГРАФИКА

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Согласно опросу, проведенному по заказу Украинского института будущего, 54% респондентов отметили, что приобрели минимальный запас средств защиты.
27% участников опроса отметили, что готовят/шьют самостоятельно средства защиты, 9% респондентов отметили, что работодатель обеспечивает их средствами защиты.
Лишь 1% опрошенных отметили, что им не нужны средства защиты.
89% участников исследования отметили, что в условиях карантина при выходе из дома/квартиры используют маски или респираторы, 50% - пользуются дезинфекторами, 35% - используют перчатки.
Респонденты с Востока реже других отмечали, что используют средства защиты. Также реже других всеми средствами защиты пользуются респонденты из сельской местности.
Конечно. Предусмотрительно всё распродали, потом безконтрольно напёрли сюда 200 тысяч граждан из вирусоносных стран. В общем, президент и правительство чётко среагировали и плюс теперь всем стало понятно, что медицина у нас покруче итальянской и американской.