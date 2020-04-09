89% украинцев, выходя из дома, надевают маску или респиратор, 50% пользуются дезинфектором, - опрос института будущего. ИНФОГРАФИКА

6383 55
89% украинцев, выходя из дома, надевают маску или респиратор, 50% пользуются дезинфектором, - опрос института будущего. ИНФОГРАФИКА

Исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив заявил, что украинцы отнеслись к COVID-19 как к реальной угрозе, и самостоятельно защищаются.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, проведенному по заказу Украинского института будущего, 54% респондентов отметили, что приобрели минимальный запас средств защиты. 

27% участников опроса отметили, что готовят/шьют самостоятельно средства защиты, 9% респондентов отметили, что работодатель обеспечивает их средствами защиты.

Лишь 1% опрошенных отметили, что им не нужны средства защиты.

89% участников исследования отметили, что в условиях карантина при выходе из дома/квартиры используют маски или респираторы, 50% - пользуются дезинфекторами, 35% - используют перчатки.

Респонденты с Востока реже других отмечали, что используют средства защиты. Также реже других всеми средствами защиты пользуются респонденты из сельской местности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин будет руководить Программой европейских, региональных и российских исследований в Украинском институте будущего

89% украинцев, выходя из дома, надевают маску или респиратор, 50% пользуются дезинфектором, - опрос института будущего 01
89% украинцев, выходя из дома, надевают маску или респиратор, 50% пользуются дезинфектором, - опрос института будущего 02

Коронавирус и карантин
карантин опрос Украинский институт будущего COVID-19 коронавирус маски
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16 Салаутдин
Ситуація з COVID-19 в Україні не така, як в Італії, адже суспільство поставилося до цього, як до реальної загрози - Цензор.НЕТ 6644
показать весь комментарий
09.04.2020 13:17
+10 Майкл Козырный
с зелеными идиотами людей может спасти только их осторожность и иммунитет
показать весь комментарий
09.04.2020 13:14
+8 belge
Ситуация с COVID-19 в Украине не такая, как в Италии, ведь общество отнеслось к этому, как к реальной угрозе.

Ситуация с COVID-19 в Украине не такая, как в Италии, ведь общество отнеслось к этому, как к реальной угрозе - Цензор.НЕТ 8882 Конечно. Предусмотрительно всё распродали, потом безконтрольно напёрли сюда 200 тысяч граждан из вирусоносных стран. В общем, президент и правительство чётко среагировали и плюс теперь всем стало понятно, что медицина у нас покруче итальянской и американской.
показать весь комментарий
09.04.2020 13:08
Смотреть комментарии