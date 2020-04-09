Ситуация с COVID-19 в Украине не такая, как в Италии, ведь общество отнеслось к этому, как к реальной угрозе. ИНФОГРАФИКА

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карантин,коронавирус

Исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив заявил, что украинцы отнеслись к COVID-19 как к реальной угрозе, и самостоятельно защищаются.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, проведенному по заказу Украинского института будущего, 54% респондентов отметили, что приобрели минимальный запас средств защиты. 

27% участников опроса отметили, что готовят/шьют самостоятельно средства защиты, 9% респондентов отметили, что работодатель обеспечивает их средствами защиты.

Лишь 1% опрошенных отметили, что им не нужны средства защиты.

Оценивая реальность угрозы коронавируса для страны 38% респондентов отметили, что данная угроза "очень вероятна", 51% - угроза "вероятная", 9% - угроза "маловероятна", 2% - "не видят угрозы совсем".

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Ситуация с COVID-19 в Украине не такая, как в Италии, ведь общество отнеслось к этому, как к реальной угрозе 01
Ситуация с COVID-19 в Украине не такая, как в Италии, ведь общество отнеслось к этому, как к реальной угрозе 02

Коронавирус и карантин
карантин опрос Украинский институт будущего COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 Салаутдин
Ситуація з COVID-19 в Україні не така, як в Італії, адже суспільство поставилося до цього, як до реальної загрози - Цензор.НЕТ 6644
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09.04.2020 13:17
+5 Майкл Козырный
с зелеными идиотами людей может спасти только их осторожность и иммунитет
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09.04.2020 13:14
+4 Василь Грім



Олександр Бригинець

@bryhynets

·2 ч

Заступник голови ОПи зізнався, що їх усіх тестують на короновірус! Оце і є суть зеленої погані: своїх вони усіх тестують на короновірус, а чужих, кажуть, недоцільно Чужі хай мруть через запізнілий початок лікування А ще краще виявляти короновірус рісля смерті( виродкі зелені!
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09.04.2020 13:07
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