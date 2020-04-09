Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 30 новых случаев. КАРТА

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За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Печерском районе. Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в столице. За сутки - 30 новых случаев

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - 0

- Дарницкий - +2

- Деснянский - +2

- Днепровский - +4

- Оболонский - +1

- Печерский - +30

- Подольский - 0

- Святошинский - 0

- Соломенский - +1

- Шевченковский - +1

Читайте на "Цензор.НЕТ": 41 новый подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, из них - 26 в Киево-Печерской Лавре, всего 335 заболевших, - Кличко

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 78. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 40 случаев коронавируса, в Дарницком - 45, в Шевченковском - 43, Голосеевском - 28, Оболонском - 23, Подольском - 21.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Деснянском районе - 20, Днепровском - 22 и Святошинском - 15.