Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 30 новых случаев. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Голосеевский - 0
- Дарницкий - +2
- Деснянский - +2
- Днепровский - +4
- Оболонский - +1
- Печерский - +30
- Подольский - 0
- Святошинский - 0
- Соломенский - +1
- Шевченковский - +1
Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 78. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 40 случаев коронавируса, в Дарницком - 45, в Шевченковском - 43, Голосеевском - 28, Оболонском - 23, Подольском - 21.
Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Деснянском районе - 20, Днепровском - 22 и Святошинском - 15.