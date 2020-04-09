Денисова сообщила о критическом состоянии нескольких украинских политзаключенных, удерживаемых Россией в тюрьмах

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Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила о критическом состоянии нескольких украинцев, которых Россия незаконно удерживает в тюрьмах на своей территории и в Крыму.

У Владимира Дудки (дело "крымских диверсантов") не проходит сыпь на теле, поскольку его не осмотрели медики, не взяли анализы и не предоставили лечения. Кроме этого, он жалуется на повышенное артериальное давление, сообщила Денисова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Владимир Якименко (активист "Автомайдана") с температурой 39 и сухим кашлем 8 апреля был помещен в ШИЗО. Рустем Сейтмеметов (дело "Хизб ут-Тахрир") помещен в камеру с непригодными условиями - он спит без постельного белья на металлической кровати. Из-за этого у арестанта обострились проблемы с сердцем и дыханием, появилась боль в спине.

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Аналогичные условия содержания у незаконно осужденных Ризы и Энвера Омеровых и Рустема Исмаилова (дело "Хизб ут-Тахрир"). Омеров нуждается в хирургическом вмешательстве.

"Обращаюсь к международному сообществу максимально усилить давление на РФ, чтобы прекратить издевательства над пленными гражданами Украины и как можно скорее их освободить", - призвала Денисова.



