Неизвестный в Луцке выстрелил из пневматического пистолета в девушку на балконе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН рассказали в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в области.
Как выяснилось, 16-летняя девушка стояла на балконе, когда в нее кто-то выстрелил. Пострадавшая не видела того, кто стрелял, и откуда. У нее травмировано плечо. Несовершеннолетнюю госпитализировали в больницу.
На месте происшествия проводились следственные действия. По информации полиции, предварительно установлено, что телесные повреждения девушка получила от выстрела из пневматического оружия.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований внесены по факту хулиганства по ст. 296 УКУ.
Судя по всему, для покупки пневматического оружия и оружия под патрон флобера, надо законодательно обязать проходить тест IQ.