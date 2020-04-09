Неизвестный в Луцке выстрелил из пневматического пистолета в девушку на балконе

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полиция,нацполиция

В Луцке неизвестный ранил из пневматического оружия 16-летнюю местную жительницу, которая стояла на балконе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН рассказали в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в области.

Как выяснилось, 16-летняя девушка стояла на балконе, когда в нее кто-то выстрелил. Пострадавшая не видела того, кто стрелял, и откуда. У нее травмировано плечо. Несовершеннолетнюю госпитализировали в больницу.

На месте происшествия проводились следственные действия. По информации полиции, предварительно установлено, что телесные повреждения девушка получила от выстрела из пневматического оружия.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований внесены по факту хулиганства по ст. 296 УКУ.

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Топ комментарии
+8 bubuka777
Дебилам скучно в изоляции сидеть, пошли на охоту.
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09.04.2020 13:12
+5 mrSmith
Олень винторогий!
Судя по всему, для покупки пневматического оружия и оружия под патрон флобера, надо законодательно обязать проходить тест IQ.
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09.04.2020 13:17
+1 Поедатель Зябликов
Это только начало. От торчания в 4-х стенах люди звереют. Неизвестный в Луцке выстрелил из пневматического пистолета в девушку на балконе - Цензор.НЕТ 7529
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09.04.2020 13:14
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