Неизвестный в Луцке выстрелил из пневматического пистолета в девушку на балконе

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В Луцке неизвестный ранил из пневматического оружия 16-летнюю местную жительницу, которая стояла на балконе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН рассказали в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в области.

Как выяснилось, 16-летняя девушка стояла на балконе, когда в нее кто-то выстрелил. Пострадавшая не видела того, кто стрелял, и откуда. У нее травмировано плечо. Несовершеннолетнюю госпитализировали в больницу.

На месте происшествия проводились следственные действия. По информации полиции, предварительно установлено, что телесные повреждения девушка получила от выстрела из пневматического оружия.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований внесены по факту хулиганства по ст. 296 УКУ.

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