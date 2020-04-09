Строительство дороги до Станицы Луганской начинается уже сегодня, работы планируем завершить до середины июля, - "Укравтодор"

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Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начинает строительство дороги до Станицы Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил во время брифинга глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

"Главное, что начинается на этой неделе - дорога до Станицы Луганской. Там несколько участков, но общая протяженность будет 130 км и эту дорогу мы начинаем строить уже сегодня", - сообщил он.

По словам Кубракова, в планах завершить эту дорогу до середины июля.

Глава "Укравтодора" также добавил, что в настоящее время в активном строительстве находится дороги Н-31 Днепр-Решетиловка и Н-30 Васильевка-Бердянск.

"Н-31 - трасса полностью в работе. Есть 29 км, по которых пока еще не ведутся работы, потому что разрабатывается ТЭО, но мы понимаем, что задача президента - достроить эту дорогу в текущем году, поэтому мы следуем плану… Н-30 Васильевка-Бердянск - некоторые дороги вводятся в эксплуатацию уже. Надеемся, когда карантин закончится и наступит туристический сезон, эта дорога будет открыта", - сказал Кубраков.

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