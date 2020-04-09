Мы вышли на понимание того, что черные ящики сбитого самолета МАУ возможно вернуть в Украину, - Шмыгаль

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Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой и заявил, что украинские власти вышли на понимание того, что черные ящики сбитого в Иране самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) возможно вернуть в Украину.

Как сообщила пресс-служба украинского правительства, во время встречи Шмыгаль проговорил с Галадзой ситуацию с катастрофой украинского самолета в Иране, передает Цензор.НЕТ.

"Мы вышли на понимание того, что черные ящики с этого самолета возможно вернуть в Украину. Работа продолжается, несмотря на другие вызовы", - отметил премьер.

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Кроме того, во время встречи обсуждались вопросы внешнеполитической и экономического сотрудничества, а также стороны обменялись шагами, которые страны делают в противодействии распространению коронавируса COVID-19.

Отмечается, что посол поделилась опытом Канады в борьбе с коронавирусом и отметила, что Украина принимает правильные меры.

В свою очередь Шмыгаль поблагодарил Канаду за поддержку Украины и твердость в сохранении санкций против РФ. Посол отметила, что Канада не отходит от этого курса и в дальнейшем намерена на внешнеполитической международной арене делать акцент на этом.

Кроме того, Шмыгаль остановился на важности скорейшего принятия изменений в государственный бюджет на 2020 год.

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"Верховная Рада согласовала основные расходные статьи обновленного госбюджета. К концу рабочей недели мы еще работаем с профильным комитетом. И уже на следующей неделе мы ожидаем, что народные депутаты проголосуют за изменения в госбюджет", - отметил премьер.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.