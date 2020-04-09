С начала суток враг восемь раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 82-мм минометы, ПТРК и АГС. Потерь нет, - Минобороны

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По состоянию на 12:00 9 апреля российско-оккупационные войска уже восемь раз нарушали режим тишины на линии боевого соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, с 5:30, применяя станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вооруженные формирования РФ одновременно начали боевые действия в районе Красногоровки и вблизи Новомихайловки. Враг открыл огонь с направления от оккупированных н.п. Старомихайловка и Луганское.

С 6:55 с направления от Золотого-5 оккупанты выпустили 2 мины 82-мм калибра и вели обстрел из АГС по защитникам Орехово.

Около 7:50 враг открыл огонь из ПТРК по украинским военнослужащим в районе Новгородского.

Также утром, под вражескими минометными обстрелами находились защитники Орехово и Хутора Вильный, где оккупанты выпустили несколько мин калибра 82 мм. Кроме того было зафиксировано применение противником АГС.

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После 10:00 из стрелкового оружия оккупанты нарушили режим тишины в районе Богдановки.

Приблизительно с 10:15 с направления от села Сосновское российско-оккупационные войска выпустили 5 мин 82-мм калибра, и вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Павлополя.

"Защитники Украины, применяя легкое пехотное вооружение, достойно реагировали на вражескую активность и принуждали оккупантов к дальнейшему соблюдению режима тишины.

По имеющейся информации, в результате боевых действий и вражеских обстрелов потерь среди защитников Украины нет. Потери противника уточняются", - сказано в сообщении.