Разовую помощь в размере 1000 грн пенсионеры и другие незащищенные слои населения получат автоматически, - Лазебная

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Пенсионерам, которые получают пенсии на банковские карточки, разовая помощь в размере 1000 гривен будет зачислена автоматически, а тем, кто получает пенсию через Укрпочту, деньги принесет почтальон.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, правительство определило порядок выплаты единовременного пособия в размере 1000 гривен для пенсионеров, размер пенсионной выплаты которых меньше 5000 гривен, и граждан, получающих государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.

"В случае, если парламентом в ближайшие дни будут приняты изменения в государственный бюджет, нам нужно будет около 5 дней для того, чтобы начать выплаты", - заявила Лазебная.

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