Украинских врачей в режиме онлайн будут учить пользоваться аппаратами ИВЛ, - Зеленский

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Вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом шла речь на традиционном совещании по борьбе с COVID-19.

"В одном из госпиталей Кировоградщины - 20 зараженных врачей. Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении - на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них", - заявил Зеленский.

На совещании отмечалось, что, даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться. Поэтому нужно организовать обучение медиков.

"Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро ", - отметил президент.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

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