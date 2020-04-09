3% украинцев собираются посетить церковь на Пасху, нужно сделать так, чтобы они не подверглись опасности заражения COVID-19, - Зеленский

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Большинство украинцев поддерживают карантинные мероприятия и проект "Пасха дома", когда богослужения можно посмотреть в трансляции. В частности, до 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и только 3% собираются посетить церковь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан знают о высоких рисках эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности", - сказал Зеленский.

Чтобы помочь людям отпраздновать Пасху дома, "Укрпочта" уже принимает заказы на бесплатную доставку освященных пасок. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже получено несколько сотен заказов, и постоянно поступают новые.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрпошта" будет бесплатно доставлять освященные пасхи по всей Украине.

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