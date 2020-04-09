В Украину прибыли еще три самолета из Китая с грузом спецсредств для борьбы с коронавирусом, - ОП

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Доставленные медицинские средства будут распределяться не только по опорным больницам, но и поступят в крупные торговые сети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

На традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, было решено проводить мониторинг наличия масок в аптечных сетях.

При отсутствии в продаже этих элементарных средств защиты будут приняты меры административного реагирования.

Дополнительно министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что значительно возросло количество украинцев, которые пользуются средствами защиты. Так, 89% граждан ответили утвердительно на вопрос, используют ли они средства защиты, а 50% сообщили, что применяют дезинфекторы.

На совещании сообщили, что в Украину прибыли еще три самолета из Китая с грузом спецсредств для борьбы с коронавирусом.

Медицинские средства будут распределяться не только по опорным больницам, но и поступят в крупные торговые сети.

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