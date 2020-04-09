Коронавирус в Москве решили лечить переливанием крови от переболевших

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в четверг, 9 апреля, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В Институте скорой помощи имени Склифосовского департамента здравоохранения и городской больнице № 52 провели первые процедуры", - рассказала Ракова.
По ее словам, донорами стали 11 человек, переливание получили семь пациентов.
Заместитель мэра уточнила, что кровь выздоровевших пациентов содержит антитела к заболеванию COVID-19, поэтому она может использоваться для лечения.
"Соответствующую технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса", - цитирует Ракову агентство "Интерфакс".
А они - индивидуальны, и каждый организм их вырабатывает индивидуально, когда распознает и подстроится под вирус. Каждый организм - индивидуальный НИИ.
Ничего переливание крови не даст.
Уже обговаривался этот вопрос, когда первые переболевшие в Китае и в Италии появились.
Микробиологи объясняли, почему это - неэффективно.
Но, у кацапов - свой путь.