Коронавирус в Москве решили лечить переливанием крови от переболевших

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кровь

В столице РФ врачи лечат зараженных коронавирусом переливанием плазмы крови доноров, которые были инфицированы и смогли выздороветь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в четверг, 9 апреля, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Институте скорой помощи имени Склифосовского департамента здравоохранения и городской больнице № 52 провели первые процедуры", - рассказала Ракова.

По ее словам, донорами стали 11 человек, переливание получили семь пациентов.

Заместитель мэра уточнила, что кровь выздоровевших пациентов содержит антитела к заболеванию COVID-19, поэтому она может использоваться для лечения.

"Соответствующую технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса", - цитирует Ракову агентство "Интерфакс".

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Коронавирус и карантин
карантин Москва COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 Alex ftw
Гепатит В и С в массы
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09.04.2020 14:13
+7 Харьков Сумской
Нужны не антитела для борьбы с вирусом (т.к. это - продукт реакции), а клетки-"убийцы".
А они - индивидуальны, и каждый организм их вырабатывает индивидуально, когда распознает и подстроится под вирус. Каждый организм - индивидуальный НИИ.
Ничего переливание крови не даст.
Уже обговаривался этот вопрос, когда первые переболевшие в Китае и в Италии появились.
Микробиологи объясняли, почему это - неэффективно.
Но, у кацапов - свой путь.
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09.04.2020 14:09
+7 Андрей Никитин 9ad23e0d
Опасная процедура. У одного арабского шейха была редкая группа крови и ему пришлось перелить кровь еврея. В благодарность еврей получил $ миллион. В следующий раз вызвали опять того еврея, но после переливания шейх подарил ему коробку печенья. На немой вопрос шейх ответил: "А что ты таки хотел? В прошлый раз во мне не текла еврейская кровь!" Коронавирус в Москве решили лечить переливанием крови от переболевших - Цензор.НЕТ 8745
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09.04.2020 14:28
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