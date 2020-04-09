60% жителей Донбасса "за" предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине, - опрос Фонда "Деминициативы"

5143 224
60% жителей Донбасса "за" предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине, - опрос Фонда "Деминициативы"

Внесение изменений в Конституцию Украины и предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине поддерживают 60% жителей подконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Согласно обнародованным в четверг результатам соцопроса, идею предоставления русскому языку статуса второго государственного поддержали одинаковые доли (60%) Донецкой и Луганской респондентов, тогда как негативное отношение к такой идее выразили 21% дончан и 16% луганчан.

Отмечается, что по сравнению с ноябрем 2018 года в Донецкой области существенного изменения позиций не зафиксировано, а в Луганской области сдвиги есть небольшие сдвиги - с 54% до 60% увеличился уровень поддержки, и чуть больше, с 25% до 16%, уменьшился уровень отрицания.

60% жителей Донбасса за предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине, - опрос Фонда Деминициативы 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "СМИ насильно перевели на украинский", - "Нас заставили, но зритель хочет слышать русскую речь", - экс-"регионалка" Бондаренко и журналистка NewsOne Панченко о языковых квотах. ВИДЕО

Исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива с 18 февраля по 2 марта 2020 года. В каждой из областей было отобрано по 500 респондентов, выборка репрезентативна по таким показателям как пол, возраст и место проживания (за исключением оккупированных территорий). Теоретическая погрешность исследования составляет 3,5%. Проводилось оно при финансовой поддержке посольства Великобритании в Украине.

Языковой вопрос
Деминициативы опрос язык Донбасс
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+44 Підлога Маккартні
А я за предоставление подсрачника жителям домбаса!!! 60% жителей Донбасса "за" предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине, - опрос Фонда "Деминициативы" - Цензор.НЕТ 3299
показать весь комментарий
09.04.2020 14:15
+37 ALEX SUROVV
60% жителей Украины за предоставление жителям даунбаса справки о невменяемости вместо паспорта Украины. Так же 70% жителей Украины за полную блокаду даунбаса.
показать весь комментарий
09.04.2020 14:14
+34 Лариса fb3d953c
Ну и пусть те 60% переезжают в РФ, там русский основной и никаких проблем. Чего же 6 лет войны сидят сиднем и им не нравится Украина и украинский. Чемодан вокзал Кацапия и перо в одно место. В Украине - украинский основной и главный и никаких вторых и третьих.
показать весь комментарий
09.04.2020 14:24
Смотреть комментарии