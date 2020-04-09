60% жителей Донбасса "за" предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине, - опрос Фонда "Деминициативы"

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Внесение изменений в Конституцию Украины и предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине поддерживают 60% жителей подконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Согласно обнародованным в четверг результатам соцопроса, идею предоставления русскому языку статуса второго государственного поддержали одинаковые доли (60%) Донецкой и Луганской респондентов, тогда как негативное отношение к такой идее выразили 21% дончан и 16% луганчан.

Отмечается, что по сравнению с ноябрем 2018 года в Донецкой области существенного изменения позиций не зафиксировано, а в Луганской области сдвиги есть небольшие сдвиги - с 54% до 60% увеличился уровень поддержки, и чуть больше, с 25% до 16%, уменьшился уровень отрицания.

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Исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива с 18 февраля по 2 марта 2020 года. В каждой из областей было отобрано по 500 респондентов, выборка репрезентативна по таким показателям как пол, возраст и место проживания (за исключением оккупированных территорий). Теоретическая погрешность исследования составляет 3,5%. Проводилось оно при финансовой поддержке посольства Великобритании в Украине.