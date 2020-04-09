В Мелитополе ограничили проезд транспорта и установили КПП на въезде в город

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На въездах в г. Мелитополь (Запорожская обл.) установили контрольно-пропускные пункты. Другие въезды и выезды в перекрыты путем установления соответствующих информационных знаков и блоков на проезжей части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мелитопольского горсовета.

На въездах и выездах в Мелитополь начали работу пять контрольно-пропускных пунктов, расположенных по адресам: ул. Интеркультурная (восточный въезд/выезд), на 417 километре автодороги Харьков-Симферополь-Ялта, М-18; на 442 километре автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск, М-14; на ул. Ломоносова (северный въезд/выезд), на 1 километре автодороги Мелитополь-Обильное-Веселое.

Другие въезды и выезды в г. Мелитополь перекрыты путем установления соответствующих информационных знаков и блоков на проезжей части.

Личный состав, который будет осуществлять ограничительные мероприятия (нести круглосуточную службу на КПП), обеспечен средствами индивидуальной защиты.

При этом, въезд и выезд из г. Мелитополь разрешен лишь при наличии специального разрешения для ограниченного круга лиц, а также транспорта, среди которых грузовые автомобили с продуктами питания и др. товарами, транзитный транспорт (без права остановки и стоянки), транспорт предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность Мелитополя; транспорт физических лиц, места жительства которых зарегистрированы на территории карантинной зоны; транспорт физлиц, работающих на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов в карантинной зоне, но проживающих за ее пределами.

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