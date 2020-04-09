Прокуратура на Харьковщине пришла с обысками в полицию: расследуется крышевание вырубки леса

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В отделах полиции Харьковской области проводят обыски в связи с сокрытием и крышеванием незаконных вырубок в лесных хозяйствах региона.

Эту информацию подтвердил "Укринформу" пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно проходят обыски по месту работы и проживания сотрудников Валковского отдела полиции. Следственные действия связаны с фактом сокрытия и крышевания незаконной вырубки леса", - сказал Чубенко.

Подробности следствия пообещали предоставить в течение ближайших часов.

Отмечается, что обыски в отделах и отделениях полиции Харьковщины проводятся с самого утра силами областной прокуратуры и следственных Госбюро расследований.

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