91% украинцев считает коронавирус реальной угрозой, 92% отпразднуют Пасху дома, - опрос. ИНФОГРАФИКА

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92% украинцев отметили, что праздник Пасхи планируют отпраздновать дома (в квартире, на даче), в кругу членов семьи, соблюдая условия карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса проведенного по заказу Украинского института будущего.

Оценивая реальность угрозы коронавируса для страны 38% респондентов отметили, что данная угроза "очень вероятна", 51% - угроза "вероятна", 9% - угроза "маловероятна", 2% - "не видят угрозы совсем".

Таким образом 91% считает угрозу коронавируса для страны реальной.

По сравнению с первой волной опроса уменьшилось количество респондентов, которые считают, что угроза эпидемии коронавируса для страны "очень вероятна", и увеличилось количество тех, кто отметили, что угроза эпидемии для Украины "вероятна".

Оценивая реальность угрозы коронавируса для себя лично и членов своей семьи 55% респондентов отметили данную угрозу как "вероятную". 29% участников опроса отмечали угрозу эпидемии коронавируса лично для себя и членов своей семьи как "маловероятную", 11% - как "очень вероятную", 5% -" не видят угрозы совсем".

В то же время, 62% респондентов отметили, что из-за карантина в этом году не будут посещать церковь на Пасху, 9% - посетят церковь для освящения пасок, 3% - планируют отстоять службу.

26% опрошенных не посещают церковь вообще.

Респонденты с Запада и прихожане Украинской Православной Церкви Московского патриархата чаще других отмечали, что обязательно отстоят службу или освятят паски.

92% респондентов отметили, что праздник Пасхи планируют отпраздновать дома (в квартире, на даче), в кругу членов семьи, соблюдая условия карантина.

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