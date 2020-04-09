75,6% жителей Донетчины считают Россию стороной конфликта на Донбассе, - опрос Фонда "Деминициативы"

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75,6% населения подконтрольной Украине территории Донецкой области считают Россию стороной конфликта на Востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Мнения представителей двух исследованных областей по включенности Российской Федерации в ситуацию на Донбассе заметно различаются. Если среди донецких респондентов 3/4 считают РФ стороной этого конфликта (а 12% не считают так), то среди луганских респондентов только 47% разделяют соответствующее мнение, а 39% - не разделяют. Причем по сравнению с опросом конца 2018 года в Донецкой области доля тех, кто считает Россию стороной конфликта, заметно возросла (с 57% до 76%), а доля тех, кто так не считает, уменьшилась с 23% до 12%. В Луганской области также уровень признания участия России в конфликте вырос (с 41% до 47%), однако в то же время увеличилась (с 31% до 39%) и доля тех, кто не признает такого участия.

Что касается непосредственных форм привлечения России к войне, то среди дончан наиболее распространенной (46% опрошенных) мнение о полном контроле со стороны России за "ДНР/ЛНР" (тогда как среди луганчан такой ответ дали только 20%). В то же время 40% дончан и 44% луганчан убеждены, что Россия предоставляет Донбассу гуманитарную помощь. Причем по сравнению с опросом конца 2018 оценки деятельности России улучшились.

В частности, в Луганской области резко (с 2% до 32%) выросла доля тех, кто считает, что Россия вступает в конфликт лишь дипломатическими средствами, а также с 28% до 44% увеличилась доля тех, кто считает, что Россия предоставляет Донбассу гуманитарную помощь; зато существенно уменьшились доли тех, кто считает, что Россия поставляет боевикам оружие (с 46% до 33%), что российские войска участвуют в боевых действиях (с 36% до 20%), что Россия непосредственно руководит деятельностью "ДНР/ЛНР" (с 36% до 20%).

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В Донецкой области хотя распространенность представления об участии российских войск в боевых действиях и о подчинении "ДНР/ЛНР" России остались примерно на том же уровне, однако с 50% до 37% уменьшилась доля тех, кто считает, что Россия поставляет боевикам оружие, и с 16% до 35% увеличилась доля тех, кто считает, что Россия поддерживает "ДНР / ЛНР" преимущественно дипломатическими средствами.

Кроме того, 33,3% жителей Донецкой области считают, что Вооруженные силы Российской Федерации принимают участие в боевых действиях на стороне "ДНР" и "ЛНР". Такого же мнения придерживаются 19,6% жителей Луганской области.

Кроме того, 45,5% жителей Донецкой области считают, что Россия контролирует "ДНР" и "ЛНР" и руководит их политическими и военными действиями.