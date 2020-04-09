Украинский стартап запустил бесплатный бот для тестирования на коронавирус

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Бот уже работает в трех самых популярных мессенджерах: Viber, Telegram, Facebook. Весь процесс тестирования занимает не более двух-трёх минут и состоит из вопросов о симптомах.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ сооснователь проекта Евгений Бондарук.

Медицинский стартап aHeal.me создал бесплатный онлайн-бот, который помогает провести предварительную диагностику COVID-19 за несколько минут.

"Нас очень волнует количество фейков и ложной информации, которая серьезно обсуждается среди людей и мы решили помочь нашим согражданам с самодиагностикой" - сообщил он.

По словам Бондарука, бот уже работает в трех самых популярных мессенджерах: Viber, Telegram, Facebook. Весь процесс тестирования занимает не более двух-трех минут и состоит из вопросов о симптомах.

"Главная задача бота - успокоить людей, которые по симптомам, о которых пишут непроверенные источники, начинают подозревать у себя болезнь", - объяснил Бондарук.

Для расчета риска инфицирования используется 17 факторов, на основе анализа которых искусственный интеллект определяет вероятность инфицирования коронавирусом.

Основатели проекта отмечают, что данный бот не является заменой лабораторных тестов или консультации доктора. Вместе с тем, он помогает выявить пациентов с высоким риском инфицирования и направить их за специализированной помощью.

"Мы разработали тест так, чтобы любой человек, даже не разбирающийся в медицине, мог быстро узнать о риске инфицирования и получить рекомендации" - сообщила Цензор.НЕТ Оксана Лисовая, со-основатель проекта, практикующий педиатр и автор научных работ.

Для разработки бота привлекались доктора разных специальностей и кандидаты медицинских наук из НМУ им. А.А. Богомольца. В финальном тестировании принимали участие ведущие специалисты: кандидат медицинских наук Наталья Кирица, к.м.н. Татьяна Иовица, в.в.к. Лариса Голюк, в.в.к. Ирина Коваль.

По словам Евгения Бондарука, с момента запуска, тестом уже воспользовались более полутора тысяч человек . Из них менее 1% имеют высокий риск инфицирования, о котором они узнали из бота.

Также в команде стартапа сообщили, что в ближайшее время бот научится распознавать и другие наиболее распространенные болезни - и будет подсказывать пользователям, какое дополнительное обследование им необходимо пройти и к какому доктору обратиться.

Чтобы пройти сам тест, достаточно перейти на сайт www.aheal.me и выбрать мессенджер.