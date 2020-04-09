МВД запустило в Telegram чат-бот для борьбы с домашним насилием

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МВД в фейсбуке.
Отмечается, что данный бот может:
- помочь вызвать службу помощи (полицию, скорую);
- перенаправить на специалистов юридической помощи, которые в свою очередь окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме;
- предоставить контакты других служб помощи;
- разъяснить, что такое домашнее насилие и как противодействовать этому явлению, полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предупреждению домашнего насилия
Присоединиться можно по ссылке @police_helpbot,