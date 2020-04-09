Украина получит дополнительные 320 тыс. таблеток с действующим веществом для симптоматического лечения больных COVID-19, - Степанов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Необходимое количество препарата поставят в качестве гуманитарной помощи компании "Санофи" и "Сандоз".
Этого хватит на лечение более 22 тыс. пациентов.
Этот препарат прописан в национальном протоколе лечения больных COVID-19 и применяется для пациентов с тяжелым течением болезни исключительно в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов.
Он будет бесплатным для пациентов, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям.