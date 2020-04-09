Эффективность "Протефлазида" при лечении коронавируса выдумана

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Пандемия COVID-19 для производителей псевдопрепаратов открыла новые возможности.

Препарат "Протефлазид", производимый компанией "Экофарм", по мнению врачей, не может лечить коронавирус, сообщает РБК-Украина.

"Протефлазид" - это спиртовая настойка трав щучки и вейника, стоимостью от 300 до 600 гривен за флакон. Производитель заявлял, что он помогает при лечении вирусов герпеса, гепатитов, гриппа, ОРВИ и ВИЧ-инфекции. Правда, испытания препарата не проводилось, а было сделано компьютерное моделирование, которое якобы показало, что действующее вещество "Протефлазид" может блокировать механизмы размножения коронавируса.

"Еще в 2013 году Минздрав Украины отнес этот препарат к псевдолекарствам. Более того, не существует ни одной международной научной работы, которая подтверждала бы противовирусное действие растительного состава этого и подобных препаратов. Они не включены в международные протоколы, так как их эффективность не доказана, и никто, кроме их производителей, не видит в них спасения, не только от коронавируса, а и от вирусов в целом", - пишет РБК-Украина.

Биофизик, доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский заявил, что препарат является спиртовой настойкой из двух трав: вейника наземного 500 г/1000 мл и травы щучки дернистой 500 г/1000 мл, и по его убеждению - не может дать обещанного эффекта.

Врач-инфекционист Игорь Марков уверяет, что препарат "даже герпес лечит не очень эффективно, а на коронавирус он будет действовать примерно как аскорбиновая кислота".

Кандидат медицинских наук, анестезиолог-практик Андрей Семьянкив, известный также как медицинский блогер MED Goblin, отмечает, что "Протефлазид" на 96% состоит из спирта и продается уже двадцать лет. "За десятилетия этим препаратом обещали помочь не только в лечении коронавируса, но и герпеса, гепатита, грибка, ОРВИ и даже ВИЧ", - говорит эксперт.

Журналисты проекта расследований Bihus.Info также выяснили, что препарат не имеет никаких научных подтверждений относительно его эффективности в блокировании коронавируса, а бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун сказала, что руководители определенных научных учреждений пытаются "впарить" это лекарство как якобы спасение от COVID-19.