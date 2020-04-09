Респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно с бородой, - ЦОЗ

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борода

Центр общественного здоровья заявляет, что респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду.

"Помните, респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду", - говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ, передает Цензор.НЕТ.

В Центр общественного здоровья отмечают, что медикам при уходе за пациентами с COVID-19 рекомендуется использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2, так как они, а также респираторы классом выше, обеспечивают максимальную защиту от твердых и жидких мелкодисперсных аэрозолей.

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В то же время, населению не рекомендуется носить респираторы FFP2/FFP3 для защиты от респираторных заболеваний, в частности COVID-19, так как эти респираторы предназначены для медицинских работников, оказывающих помощь инфицированным людям.

Коронавирус и карантин
карантин маска ЦОЗ COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+26 zeaquarelle
Респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно с бородой, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 8665
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09.04.2020 15:36
+6 belge
Респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно с бородой, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2695 Всё. Бородатым пи2дец.
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09.04.2020 15:35
+4 Андерсен a4cbf7de
За небритость штраф( даже в маске) 17 тыс, за бороду ( в маске) 34 тыс. Приветствуется также бритая голова. Кстати по всем параметрам подходит Кива, тем более и руки у него все время заняты, а значит не лазит в нос, рот и глаз.
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09.04.2020 15:40
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