Более 143 тыс. украинцев-заробитчан покинули Польшу с начала эпидемии коронавируса

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С 15 марта, после закрытия госграницы, до 7 апреля из Польши в Украину выехали 143 200 человек. Из них 31 000 - за последние десять дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net рассказала пресс-секретарь Госпогранслужбы Польши Агнешка Голиас.

Отмечается, что по данным Госпогранслужбы Украины, всего в Украину с 13 марта по 1 апреля вернулись 650 000 человек. Из них 185 000 украинцев были эвакуированы спецрейсами, организованными МИД Украины.

28 марта Сейм Польши одобрил антикризисную программу действий для поддержки экономики страны на сумму 212 млрд злотых (45 млрд евро). В частности, предполагается, что трудовые мигранты из других стран, в том числе из Украины, могут рассчитывать на автоматическое продление срока действия рабочих виз и карт пребывания на период эпидемии и, по меньшей мере, 30 дней после ее завершения.

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