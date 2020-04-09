Более 143 тыс. украинцев-заробитчан покинули Польшу с начала эпидемии коронавируса

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С 15 марта, после закрытия госграницы, до 7 апреля из Польши в Украину выехали 143 200 человек. Из них 31 000 - за последние десять дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net рассказала пресс-секретарь Госпогранслужбы Польши Агнешка Голиас.

Отмечается, что по данным Госпогранслужбы Украины, всего в Украину с 13 марта по 1 апреля вернулись 650 000 человек. Из них 185 000 украинцев были эвакуированы спецрейсами, организованными МИД Украины.

28 марта Сейм Польши одобрил антикризисную программу действий для поддержки экономики страны на сумму 212 млрд злотых (45 млрд евро). В частности, предполагается, что трудовые мигранты из других стран, в том числе из Украины, могут рассчитывать на автоматическое продление срока действия рабочих виз и карт пребывания на период эпидемии и, по меньшей мере, 30 дней после ее завершения.

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Коронавирус и карантин
карантин Польша украинцы заробитчане COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Владимир Д 93e0c8ca
Китайцы уже за такие деньги работать не будут, самая дешевая раб сила сейчас в Европе к сожалению в Украине благодаря нашим кормчим за все годы независимости, один "лучше" другого.
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09.04.2020 15:53
+2 acse
Интересно,кто работает за 12 зл.С января еще минималка нетто 13 зл .
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09.04.2020 16:26
+1 Александр Юр
Уехали миллионы. Вернулось 143 тыс. Куда дели остальных?
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09.04.2020 15:44
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